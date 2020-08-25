Paok Beşiktaş maçı Kanal D izleme linki haberimizde yer alıyor. Sonucu en çok merak edilen maç futbolseverleri bekliyor. PAOK Bjk maçı şifresiz canlı izle! Paok Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş maçı şifreli mi? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için çok kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor... Siyah beyazlılar, ön eleme turunda tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Yunanistan'da PAOK'un konuğu olacak... Futbol severler, PAOK - Beşiktaş maçı saat kaçta,ne zaman, hangi kanalda? sorularının cevabını arıyor. İşte karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve her iki takımın muhtemel 11'leri. Peki PAOK Bjk maçı şifresiz canlı izle! Paok Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş maçı şifreli mi?
PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin
PAOK: Paschalakis, Rodrigo, Varela, Mihaj, Giannoulis, Michailidis, El Kaddouri, Pelkas, Biseswar, Tzolis, Akpom
BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI NE ZAMAN?
Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Müsabaka, bugün (25 Ağustos) tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak olan maç, Kanal D ekranlarında izlenecek.
YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.
Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.
Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.
UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin
PAOK BJK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet almakta sıkıntı yaşıyor... Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi... Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı... Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak...
Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazanabildi... Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi...Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu karşılaşmaların birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı... Şampiyonlar ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı...