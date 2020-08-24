Galatasaray bonservisi elinde olan Kolombiyalı stoper Oscar Carbezas'ın menajeri ile dün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştidi. Futbola Kolombiya'nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra Brezilya'nın Atletico Paraneense kulübüne transfer olan Cabezas orada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra tekrar Kolombiya'ya dönen genç stoperin Patriotas ile bir yıllık sözleşmesi geçen ay sona erdi.

Oyuncunun menajeri Predrag Risticvic İstanbul'da Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede Sarı-Kırmlızılı yöneticilerin büyük yol kat ettiği ifade edildi.

23 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. Scout ekibi tarafından önerilen genç oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük bir fırsat olarak görülüyor. Galatasaray bu hafta içinde transferi bitirmesi halinde oyuncunun da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelebileceği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetiminin scout transferlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.