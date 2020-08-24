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    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
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    Aslan Oscar Cabezas’ı kapıyor! lı yıldızın menajeriyle görüştü

    bonservisi elinde olan lı stoper ’ın menajeri ile dün ’da bir görüşme gerçekleştidi. Futbola Kolombiya’nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra ’nın kulübüne olan Cabezas orada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra tekrar Kolombiya’ya dönen genç stoperin Patriotas ile bir yıllık sözleşmesi geçen ay sona erdi.

    Aslan Oscar Cabezas’ı kapıyor!

    bonservisi elinde olan lı stoper 'ın menajeri ile dün 'da bir görüşme gerçekleştidi. Futbola Kolombiya'nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra 'nın kulübüne olan Cabezas orada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra tekrar Kolombiya'ya dönen genç stoperin Patriotas ile bir yıllık sözleşmesi geçen ay sona erdi.

    Oyuncunun menajeri Predrag Risticvic İstanbul'da Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede Sarı-Kırmlızılı yöneticilerin büyük yol kat ettiği ifade edildi.

    23 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. Scout ekibi tarafından önerilen genç oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük bir fırsat olarak görülüyor. Galatasaray bu hafta içinde transferi bitirmesi halinde oyuncunun da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelebileceği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetiminin scout transferlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

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