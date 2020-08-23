PSG ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan PSG ile Bayern Münih maçının canlı anlatımı için takvim.com.tr'yi takip ediniz.

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak dev finalde kozlarını paylaşıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.







BARCELONA'YA TARİHİ HEZİMET

Bayern Münih, Kızılyıldız, Tottenham ve Olympiakos ile mücadele ettiği B Grubu'ndan 18 puanla lider çıkmış, son 16'da Chelsea, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde ise Olympique Lyon'u eleyerek finale yükselmişti.



Paris Saint-Germain ise temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Real Madrid ve Club Brugge'ün de yer aldığı A Grubu'nda topladığı 16 puanla grubu zirvede tamamlamıştı. Fransız ekibi, son 16'da Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atalanta, yarı finalde ise RB Leipzig'i geçerek finale uzanmıştı.

İKİ TAKIMIN MAÇ KADROLARI:

Paris Saint Germain:

Keylor Navas - Thiago Silva - Thilo Kehrer - Presnel Kimpembe - Juan Bernat - Ander Herrera - Leandro Paredes - Marquinhos - Neymar - Kylian Mbappe - Angel Di Maria

Yedekler:

Marcin Bulka - Sergio Rico - Layvin Kurzawa - Colin Dagba - Abdou Diallo - Mitchel Bakker - Idrissa Gueye - Julian Draxler - Pablo Sarabia - Marco Verratti - Mauro Icardi - Eric Choupo-Moting

Bayern Münih:

Manuel Neuer - Jerome Boateng - Joshua Kimmich - Alphonso Davies - David Alaba - Leon Goretzka - Kingsley Coman - Thomas Müller - Serge Gnabry - Thiago Alcantara - Robert Lewandowski

Yedekler:

Ron Hoffmann - Sven Ulreich - Lucas Hernandez - Niklas Süle - Alvaro Odriozola - Benjamin Pavard - Ivan Perisic - Javi Martinez - Corentin Tolisso - Mickael Cuisance - Philippe Coutinho - Joshua Zirkzee