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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    Kıran kırana Mandzukic pazarlığı! şartları zorluyor

    ’i Lazio’ya satması an meselesi olan ’de forvet i için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız ’i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor. Fenerbahçe’nin 2 yıl için 5 milyon garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi.

    Kıran kırana Mandzukic pazarlığı!

    'i Lazio'ya satması an meselesi olan 'de forvet i için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız 'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

    Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor.
    Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon Euro'ya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

    Mandzukic için en ciddi talibin Fenerbahçe olduğu da gelen bilgiler arasında.

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