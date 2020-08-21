UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor... Finalde Sevilla ve Inter Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

SEVILLA - INTER MAÇI İLK 11'LER

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Kounde, Diego, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, De Jong, Ocampos.

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez.







SEVILLA KUPAYI 5 KEZ KAZANDI!

UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla kupayı 5 kez ile en fazla kazanan kulüp. Sevilla, oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başardı. Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı. Sevilla finale turuna çıkarken, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi. Inter ise UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez müzesine taşımayı başardı. İtalyan ekip 4. kez aynı mutluluğu yakalamak için sahaya çıkacak. Inter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Final yolunda Inter, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale çıktı.

