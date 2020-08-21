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    • 21.08.2020 22:15
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    'nde şampiyon belli oluyor! Sevilla-Inter | Canlı anlatım

    'nde şampiyon Sevilla-Inter maçıyla belli oluyor. Turnuvayı daha önce 5 kez kazanan ve en başarılı ekip konumunda bulunan İspanyol ekibi Sevilla, finale kadar namağlup gelen Inter'le karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi Sevilla-Inter finalini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Avrupa'da şampiyon belli oluyor!

    'nde şampiyon belli oluyor... Finalde Sevilla ve Inter Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

    SEVILLA - INTER MAÇI İLK 11'LER

    Sevilla: Bounou, , Kounde, Diego, Reguilon, Banega, , Jordan, Suso, De Jong, Ocampos.

    Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez.



    SEVILLA KUPAYI 5 KEZ KAZANDI!
    UEFA Avrupa Ligi'nin gediklisi Sevilla kupayı 5 kez ile en fazla kazanan kulüp. Sevilla, oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başardı. Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı. Sevilla finale turuna çıkarken, son 16 turunda Roma, Wolverhampton ve yarı finalde 'ı eledi. Inter ise UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez müzesine taşımayı başardı. İtalyan ekip 4. kez aynı mutluluğu yakalamak için sahaya çıkacak. Inter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Final yolunda Inter, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde ve yarı finalde 'i eleyip finale çıktı.

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