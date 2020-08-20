Galatasaray'da Jakub Moder an meselesi

Galatasaray'da büyük harekat. Sarı-Kırmızılılar, Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jakup Moder'i transfer etmek için büyük çaba sarfediyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın dev kulüplerinin de takibinde olan genç yıldız için kulübü Lech Poznan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Galatasaray'ın Moder'i transfer etmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Lech Poznan'ın Çek ekibi Slavia Prag'ın orta sahası Jan Sykora'yı transfer ettiği için Moder'in gidişine sıcak baktığı bildirildi. 8 numara oynayabilen Moder, zaman zaman 6 ve 10 numara mevkilerinde de görev aldı. Genç yıldız geçtiğimiz sezon 38 maçta görev aldı. 5 gol atarken 7 de asist yaptı.