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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    'de ’ya 42 milyon lira!

    ’a 3 yıllık imza attırdıktan sonra ’la sözleşmesi biten ile de anlaşan kesenin ağzını açıyor. Sarı-Lacivertliler, 35 yaşındaki futbolcuyla 1.9 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sosa’ya 500 bin Euro imza parası, menajerine ise 250 bin Euro daha verileceği öğrenildi. Böylece bu in Fenerbahçe’ye faturası 4.8 milyon Euro (Yaklaşık 42 milyon lira) olacak.

    Fenerbahçe'de Jose Sosa’ya 42 milyon lira!

    'a 3 yıllık imza attırdıktan sonra 'la sözleşmesi biten ile de anlaşan kesenin ağzını açıyor. Sarı-Lacivertliler, 35 yaşındaki futbolcuyla 1.9 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sosa'ya 500 bin Euro imza parası, menajerine ise 250 bin Euro daha verileceği öğrenildi. Böylece bu in Fenerbahçe'ye faturası 4.8 milyon Euro (Yaklaşık 42 milyon lira) olacak.

    TARTIŞMA YARATTI
    Limit sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin Sosa'ya vereceği ücret sosyal medyada tartışma yarattı. Yorumlarda, "42 milyon çöpe gitmez inşallah" yorumları yapıldı.

    ARJANTİNLİ İSTANBUL'DA
    Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Jose Sosa dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Tatil için ailesiyle beraber Ibiza'ya giden Arjantinli yıldız bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ardından da 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada Trabzonspor internet sitesinden Sosa'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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