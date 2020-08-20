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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    ve arasındaki pazarlık farklı bir boyutta! Caicedo ve 'la beraber 15 milyon Euro

    Geçen sezonun flaş ismi için ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün 16+3 milyon Euro’luk önerisine ‘evet’ diyen ancak paranın 3 yılda ödenmesini kabul etmeyen masaya çarpıcı bir teklif koydu.

    Caiced ve Bastos + 15 milyon Euro

    Geçen sezonun flaş ismi için ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün 16+3 milyon Euro'luk önerisine 'evet' diyen ancak paranın 3 yılda ödenmesini kabul etmeyen masaya çarpıcı bir teklif koydu.

    İKİSİ DE TRANSFER GÜNDEMİNDE
    Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler Lazio'dan, gündeminde yer alan savunma oyuncusu Bastos ile beraber forvet oyuncusu Felipe Caicedo ve 15 milyon Euro istedi.

    15 MİLYONU FAZLA BULDULAR
    İtalyan kulübünün Bastos ve Caicedo'yu vermeye sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro'yu fazla bulduğu öğrenildi. Lazio'nun kesin yanıtını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

    BULUT TRANSFERE ONAY VERDİ
    Eğer Lazio'nun yanıtı olumsuz olursa, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinden bağımsız olarak Bastos ve Caiceo için pazarlık yapacağı öğrenildi. Erol Bulut iki isme de onay verdi.

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