Beşiktaş PAOK'ta Bernard Mensah’la başlayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları PAOK önünde sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Yeni transfer Mensah bu maçta Atiba ve Dorukhan'ın önünde yer alacak. Forvette ise Larin'i görevlendirmeyi düşünen Yalçın sağ bekte tecrübesi nedeniyle Douglas'a şans tanıyacak.

Sol bekte N'Sakala oynarken stoper olarak Vida ve Mirin'de karar kılan başarılı hocanın N'Koudou ve Lens gibi tecrübeli isimlerden vazgeçmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında.