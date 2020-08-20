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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    Beşiktaş 'ta Bernard Mensah’la başlayacak

    ’ın oynayacakları önünde sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Yeni Mensah bu maçta Atiba ve Dorukhan’ın önünde yer alacak. Forvette ise Larin’i görevlendirmeyi düşünen Yalçın sağ bekte tecrübesi nedeniyle Douglas’a şans tanıyacak.

    Beşiktaş PAOK'ta Bernard Mensah’la başlayacak

    'ın oynayacakları önünde sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Yeni Mensah bu maçta Atiba ve Dorukhan'ın önünde yer alacak. Forvette ise Larin'i görevlendirmeyi düşünen Yalçın sağ bekte tecrübesi nedeniyle Douglas'a şans tanıyacak.

    Sol bekte N'Sakala oynarken stoper olarak Vida ve Mirin'de karar kılan başarılı hocanın N'Koudou ve Lens gibi tecrübeli isimlerden vazgeçmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında.

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