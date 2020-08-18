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    • 18.08.2020 22:25
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    Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Saint-Germain | CANLI ANLATIM

    Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde RB Leipzig ile Saint-Germain, Portekiz'de karşı karşıya geliyor. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    RB Leipzig - PSG Canlı anlatım

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistin bellli olacağı RB Leipzig ile Saint-Germain mücadelesi başladı. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçının için takvim.com.tr'yi takip ediniz.


    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Paris Saint-Germain | CANLI ANLATIM
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