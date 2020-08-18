UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistin bellli olacağı RB Leipzig ile Paris Saint-Germain mücadelesi başladı. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçının canlı anlatımı için takvim.com.tr'yi takip ediniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Paris Saint-Germain | CANLI ANLATIM
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde RB Leipzig ile Paris Saint-Germain, Portekiz'de karşı karşıya geliyor. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistin bellli olacağı RB Leipzig ile Paris Saint-Germain mücadelesi başladı. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçının canlı anlatımı için takvim.com.tr'yi takip ediniz.