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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    Yönetiminden 'ya: Kalmanı istiyoruz

    , Arjantinli kaptanı konusundaki belirsizliğin biran önce son bulmasını istiyor. Bu nedenle oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede, bonuslarla birlikle yapılan teklif artırıldı. Bordo-Mavili yöneticilerin Sosa’nın menajerine, “Bonuslarla birlikte yaptığımız teklifi 250 bin Euro daha artırarak 2 milyon Euro seviyesine çıkarıyoruz ancak bunun üstüne çıkamayız, Sosa’nın kalmasını istiyoruz” denildi.

    Trabzonspor Yönetiminden Jose Sosa'ya: Kalmanı istiyoruz

    , Arjantinli kaptanı Jose Sosa konusundaki belirsizliğin biran önce son bulmasını istiyor. Bu nedenle oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede, bonuslarla birlikle yapılan teklif artırıldı. Bordo-Mavili yöneticilerin Sosa'nın menajerine, "Bonuslarla birlikte yaptığımız teklifi 250 bin Euro daha artırarak 2 milyon Euro seviyesine çıkarıyoruz ancak bunun üstüne çıkamayız, Sosa'nın kalmasını istiyoruz" denildi.

    Menajeri de teklifi oyuncuyla birlikte değerlendirdikten sonra karar vermek için süre istedi. Trabzonspor Yönetimi ise menajerine artık zamanın kalmadığını ve bu belirsizliğin çok kısa süre içerisinde sonuçlanması gerektiğini iletti.

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