Geçtiğimiz birkaç haftaya kadar Galatasaray'da satılacak ya da kiralanacak oyunculardan birisi olarak gösterilen Senegalli santrfor Mbaye Diagne antrenmanlardaki performansı ve hırsıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

KALMA ŞANSI ÇOK YÜKSELDİ

Maliyeti nedeniyle kulüp bulmakta zorlanan Diagne'nin performansını devam ettirmesi durumunda sezonu Galatasaray'da tamamlama olasılığının arttığı ifade ediliyor. Falcao'nun da zaman zaman sakatlık sorunu yaşıyor olması Diagne'nin şansını daha da artırıyor.