Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Şimdi zamanı! 'in gözüne girdi

    Geçtiğimiz birkaç haftaya kadar ’da satılacak ya da kiralanacak oyunculardan birisi olarak gösterilen Senegalli santrfor antrenmanlardaki performansı ve hırsıyla ’in gözüne girmeyi başardı.

    Şimdi Mbaye Diagne zamanı!

    Geçtiğimiz birkaç haftaya kadar 'da satılacak ya da kiralanacak oyunculardan birisi olarak gösterilen Senegalli santrfor antrenmanlardaki performansı ve hırsıyla 'in gözüne girmeyi başardı.

    KALMA ŞANSI ÇOK YÜKSELDİ
    Maliyeti nedeniyle kulüp bulmakta zorlanan Diagne'nin performansını devam ettirmesi durumunda sezonu Galatasaray'da tamamlama olasılığının arttığı ifade ediliyor. Falcao'nun da zaman zaman sakatlık sorunu yaşıyor olması Diagne'nin şansını daha da artırıyor.

    Haberler Spor Şimdi Mbaye Diagne zamanı! Fatih Terim'in gözüne girdi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri