Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’e kancası! Hollandalı yıldızla yollar ayrılabilir

    ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Hollandaylı yıldıza talip oldu. Rodrigues’in maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu teklife sıcak bakıyor. Bu de bu hafta önemli gelişmeler olması bekleniyor.

    Garry Rodrigues’e Olympiakos kancası!

    Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Garry Rodrigues'e talip oldu.

    Hollandalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü anlaşılması halinde futbolcuyu etmek istiyor. Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

    formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

    Haberler Spor Garry Rodrigues’e Olympiakos kancası! Hollandalı yıldızla yollar ayrılabilir
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri