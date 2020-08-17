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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    'da sağa sürpriz aday !

    'da gönderilmesi gündemde olan ’nin yerine sağ kanat oyuncusu aranırken basınından önemli bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Cagliari’nin Bulgar sağ açığı için İtalyan kulübüne teklifte bulundu.

    Galatasaray'da sağa sürpriz aday Kiril Despodov!

    'da gönderilmesi gündemde olan 'nin yerine sağ kanat oyuncusu aranırken basınından önemli bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Cagliari'nin Bulgar sağ açığı için İtalyan kulübüne teklifte bulundu.

    SÖZ CAGLIARI'NİN HOCASINDA
    Haberde Galatasaray'ın Cagliari'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yönetimin teknik ekibe danışacağı, buna göre Sarı-Kırmızılı kulübe cevap verileceği ifade edildi.

    BULGAR MİLLİ TAKIM OYUNCUSU
    Cagliari'nin yeni sezon kadro planlamasında Despodov'un durumunun belirsiz olduğu da haberde yer aldı. 23 yaşında olan Despodov Bulgar Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

    PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
    11 kez Bulgaristan Milli Takım forması giyen Despodov sağ kanat ve zaman zaman da forvet arkasında forma giyebiliyor. Despodov'un piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro civarında.

    Haberler Spor Galatasaray'da sağa sürpriz aday Kiril Despodov!
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