Galatasaray'da sağa sürpriz aday Kiril Despodov!

Galatasaray'da gönderilmesi gündemde olan Sofiane Feghouli'nin yerine sağ kanat oyuncusu aranırken İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Cagliari'nin Bulgar sağ açığı Kiril Despodov için İtalyan kulübüne teklifte bulundu.

SÖZ CAGLIARI'NİN HOCASINDA

Haberde Galatasaray'ın Cagliari'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yönetimin teknik ekibe danışacağı, buna göre Sarı-Kırmızılı kulübe cevap verileceği ifade edildi.

BULGAR MİLLİ TAKIM OYUNCUSU

Cagliari'nin yeni sezon kadro planlamasında Despodov'un durumunun belirsiz olduğu da haberde yer aldı. 23 yaşında olan Despodov Bulgar Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

11 kez Bulgaristan Milli Takım forması giyen Despodov sağ kanat ve zaman zaman da forvet arkasında forma giyebiliyor. Despodov'un piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro civarında.