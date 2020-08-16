Beşiktaş Bernard Mensah transferini bitirdi. Siyah-Beyazlı yönetim Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Ganalı orta saha için dün Kayserispor yönetimiyle masaya oturdu. Görüşmeler neticesinde Beşiktaş, Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Önümüzdeki sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek Mensah'ın satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olarak belirlendi. 25 yaşındaki oyuncu da senelik 1.5 milyon Euro alacak.

RESMİ İMZA AN MESELESİ

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Mensah'ın kısa bir süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Ganalı yıldız Kartal'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda da olacak.

SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfer listesinde ilk sırada yer alan Mensah ile anlaşma sağlanılmasından ötürü çok mutlu olduğu öğrenildi. Yalçın, bu transfer sebebiyle yönetime teşekkür etti.