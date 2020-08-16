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    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
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    Bernard artık ! 'ın istediği Ganalı yıldızı kaptı

     Bernard ini bitirdi. Siyah-Beyazlı yönetim 'ın da transfer listesinde olan Ganalı orta saha için dün yönetimiyle masaya oturdu. Görüşmeler neticesinde Beşiktaş, Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

    Bernard Mensah artık Kartal!

    Bernard ini bitirdi. Siyah-Beyazlı yönetim 'ın da transfer listesinde olan Ganalı orta saha için dün yönetimiyle masaya oturdu. Görüşmeler neticesinde Beşiktaş, Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

    OPSİYONU 5 MİLYON EURO
    Önümüzdeki sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek Mensah'ın satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olarak belirlendi. 25 yaşındaki oyuncu da senelik 1.5 milyon Euro alacak.

    RESMİ İMZA AN MESELESİ
    Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Mensah'ın kısa bir süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Ganalı yıldız 'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda da olacak.

    SERGEN YALÇIN'IN GÖZDESİ
    Teknik direktör 'ın da transfer listesinde ilk sırada yer alan Mensah ile anlaşma sağlanılmasından ötürü çok mutlu olduğu öğrenildi. Yalçın, bu transfer sebebiyle yönetime teşekkür etti.

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