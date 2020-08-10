Beşiktaş transferde büyük oynuyor. Siyah-Beyazlı yönetim forvet arayışlarında ilk sıraya aldığı İtalyan golcü Mario Balotelli için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmede 3 yıl için 5 milyon euro'luk garanti bir ücret önerilmişti.





TEKLİFİN ARTIRILMASI İSTENDİ

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, İtalyan futbolcuyla bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra 5 milyon Euro'luk teklifin 6.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.

TAVAN RAKAM 6 MİLYON EURO

Yönetim 6.5 milyon Euro'yu çok yüksek bulmasına rağmen olumsuz cevap vermedi. Bu rakamın 6 milyon Euro sınırlarına çekilmesine çalışılıyor.

BAŞKAN ÇEBİ BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin de bu transferin bitmesi için büyük çaba harcadığı ortaya çıkarken bu hafta bu işin noktalanabilme ihtimali giderek güçlenmeye başladı