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    • Spor
    • 10.08.2020 Gazete
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    Balotelli'de fark 1.5 milyon euro! pazarlıkları sürdürüyor

    de büyük oynuyor. Siyah-Beyazlı yönetim forvet arayışlarında ilk sıraya aldığı İtalyan golcü için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmede 3 yıl için 5 milyon euro’luk garanti bir ücret önerilmişti.

    Balotelli'de fark 1.5 milyon euro!

    de büyük oynuyor. Siyah-Beyazlı yönetim forvet arayışlarında ilk sıraya aldığı İtalyan golcü için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmede 3 yıl için 5 milyon euro'luk garanti bir ücret önerilmişti.



    TEKLİFİN ARTIRILMASI İSTENDİ
    Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, İtalyan futbolcuyla bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra 5 milyon Euro'luk teklifin 6.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.

    TAVAN RAKAM 6 MİLYON EURO
    Yönetim 6.5 milyon Euro'yu çok yüksek bulmasına rağmen olumsuz cevap vermedi. Bu rakamın 6 milyon Euro sınırlarına çekilmesine çalışılıyor.

    BAŞKAN ÇEBİ BİZZAT DEVREDE
    Beşiktaş Başkanı Çebi'nin de bu transferin bitmesi için büyük çaba harcadığı ortaya çıkarken bu hafta bu işin noktalanabilme ihtimali giderek güçlenmeye başladı

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