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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    yolunda!

    çalışmalarına hız veren , Fransız ekibi Ameins’te forma giyen kanat oyuncusu ’nın peşinde. Karadeniz Fırtınası ekibti ransferde oldukça ısrarcı.

    Fırtına’ya Kolombiyalı kanat

    Trabzonspor çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer, Amiens forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı gündemine aldı. İki yıldır Amiens forması giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu için kulübüne teklif yapmaya hazırlanan Bordo-Mavili yönetimin uygun bir fiyat oluşması durumunda bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon Amiens forması ile 17 maça çıkan ve 6 gol atmayı başaranm Mendoza, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapsa da sağ kanat ve forvette de forma giyebiliyor.

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