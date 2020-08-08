Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer, Amiens forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı gündemine aldı. İki yıldır Amiens forması giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu için kulübüne teklif yapmaya hazırlanan Bordo-Mavili yönetimin uygun bir fiyat oluşması durumunda bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon Amiens forması ile 17 maça çıkan ve 6 gol atmayı başaranm Mendoza, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapsa da sağ kanat ve forvette de forma giyebiliyor.