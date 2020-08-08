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    • Spor
    • 08.08.2020 Gazete
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    'a kancayı attı! an meselesi...

    , bonservisi ’da olan yıldız golcünün ini bitiriyor... Eğer Ruslar bedelsiz kiralamaya ‘evet’ derse imzalar atılacak.

    Smolov’da sona doğru

    Önceki gün 4 bomba birden patlatan yurt dışından ilk ini gerçekleştiriyor... İtalyan kulübü Lazio'dan teklif alan Vedat Muriç takımda kalsa bile mutlaka kaliteli bir forvet takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Fedor Smolov'u kadrosuna katmaya çok yakın. Yaklaşık 15 gündür Rus forvetin menajeriyle temas halinde olan yönetimin son görüşmede tüm pürüzleri giderdiği öğrenildi. Smolov teklif edilen tüm şartları kabul etti. Fenerbahçe şimdi de 30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Lokomotiv Moskova ile pazarlık yapıyor. Yönetim Smolov'u 1 yıllığına bedelsiz kiralamak istiyor. Ancak Rus kulübünün 1 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Eğer kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa Fedor Smolov 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Haberler Spor Fenerbahçe Fedor Smolov'a kancayı attı! Transfer an meselesi...
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