Yeni sezon için transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan, ön libero transferi için çok önemli bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Fransa Ligi'nde Strasbourg forması giyen Fransız oyuncu Jean Ricner Bellegarde'ın menajeri ile temas kurduktan sonra kulübüne teklif yaptı.
FRANSIZLAR 3 MİLYON İSTİYORDU
Galatasaray'ın Fransız klübüne Bellegarde'ın bonservisi için 2 milyon Euro teklifte bulunduğu ve cevap beklediği öğrenildi. Strasbourg'un talebi ise 3 milyon Euro civarındaydı.
FATİH TERİM ONAY VERDİ...
Lemina'dan vazgeçen, Seri'de ise ciddi belirsizlik olan G.Saray'da teknik patron Fatih Terim'in takımın kimyasına uygun bulduğu Bellegarde için onay verdiği de gelen haberler arasında.
DEFANSİF AMA TOP TEKNİĞİ İYİ
Fransa U21, U20 ve U19 takımlarında toplam 8 kez forma giyen Bellegarde, defansif orta saha olmasına karşın top tekniği ve oyun görüşü iyi bir oyuncu. Pas oyununa da uygun bir isim...
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Bellegarde için 2 milyon Euro önerdi. Fransızlar rakamın yükseltilmesini istiyor. Bu hafta içinde pazarlıkların devam etmesi ve bir sonuca varılması bekliniyor.