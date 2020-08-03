



Yeni sezon için transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan, ön libero transferi için çok önemli bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Fransa Ligi'nde Strasbourg forması giyen Fransız oyuncu Jean Ricner Bellegarde'ın menajeri ile temas kurduktan sonra kulübüne teklif yaptı.



FRANSIZLAR 3 MİLYON İSTİYORDU

Galatasaray'ın Fransız klübüne Bellegarde'ın bonservisi için 2 milyon Euro teklifte bulunduğu ve cevap beklediği öğrenildi. Strasbourg'un talebi ise 3 milyon Euro civarındaydı.