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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    'da ve ile son görüşme

    yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından ve ile yeniden masaya oturacak.

    Trabzonspor'da Novak ve Sosa ile son görüşme

    yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından ve ile yeniden masaya oturacak.

    MAKSİMUMU SUNACAK
    Ülkelerine giden her iki yıldız oyuncunun menajerlerini İstanbul'a çağıran Bordo-Mavililer, verebileceği en yüksek rakamı vererek her iki oyuncuyu da takımda tutmaya çalışacak. İki yıldızın takımdaki geleceği birkaç gün içinde belli olacak.

    10 AĞUSTOS'TA TOPLANACAKLAR
    Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak. Futbolcuların büyük çoğunluğu yurt dışına çıktı.

    Haberler Spor Trabzonspor'da Filip Novak ve Jose Sosa ile son görüşme
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