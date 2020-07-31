Trabzonspor yönetim kurulu kupa finali sonrası serbest kalan futbolcularından Filip Novak ve Jose Sosa ile yeniden masaya oturacak.

MAKSİMUMU SUNACAK

Ülkelerine giden her iki yıldız oyuncunun menajerlerini İstanbul'a çağıran Bordo-Mavililer, verebileceği en yüksek rakamı vererek her iki oyuncuyu da takımda tutmaya çalışacak. İki yıldızın takımdaki geleceği birkaç gün içinde belli olacak.

10 AĞUSTOS'TA TOPLANACAKLAR

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak. Futbolcuların büyük çoğunluğu yurt dışına çıktı.