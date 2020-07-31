Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Verdiğimiz mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Biraz sendelediğimizde ortaya çıkan çakallar bilsin ki bu meydanı hiçbir zaman onlara bırakmayacağız" dedi.

KUPA ÖNEMLİ BİR TESELLİ OLDU

Bizi destekleyen taraftarlarımızdan istediğimiz bu kupanın mutluluğunu yaşasınlar çünkü onlara daha çok mutluluk yaşatacağız. Kupa verdiğimiz mücadelenin önemli bir tesellisi oldu.

O ZAMANLAR İLKOKULDAYDILAR

Üç kupa hedefimiz vardı ama ikisini almak istiyoruz. Takımımızda en son kupa kazandığımızda ilkokula giden futbolcular yer alıyor. Bu bile aslında yakalanan başarının bir göstergesi olabilir.

NOKTA TRANSFERLER YAPACAĞIZ

Ekonomik olarak belirlediğimiz kriterlerin üzerine çıkmayacağız. Nokta atışı transferler yapacağız. Zaten ihtiyaçlar aşağıya yukarıya belli ve oralara odaklı transfer çalışmalarımız olacak.

BU TAKIM ALKIŞI HAK EDİYOR

Kadro kuramayan ve lisans alamama tehlikesi ile karşı karşıya olan bir takım şampiyonluğu sonuna kadar kovaladı, kupayı kazandı. Bu takım alkışı hak ediyor. Kendi hatalarımızı da tamir edeceğiz.