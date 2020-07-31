Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sağın ilacı Samuel Kalu

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe sağ kanada yıldız bir isim almak için harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmayların sağ açık mevkiinde forma giyen Nijeryalı oyuncu Samuel Kalu için Bordeaux kulübünün kapısını çaldı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Fenerbahçe ile Bordeaux arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği Samuel Kalu'nun kiralama ve satın alma opsiyonunun şartları için görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Bordeaux, Samuel Kalu için 2018 yılında Gent kulübüne 8 milyon Euro ödemişti. Ancak Bordeaux'da geçen sezon istediği şansı elde edemedi. Ligde 20 maçta şans bulabildi.

NİJERYA'NIN BANKOSU OLDU

Genç yaşına rağmen Nijerya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasına girmeyi başaran Kalu'nun ismi G.Saray ile de anılmıştı. Güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro civarında.