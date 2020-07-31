CAS’tan Trabzonspor’a red!

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'a CAS'tan kötü haber.

UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Bordo- Mavili kulüp, CAS'a başvurmuştu. CAS dün yaptığı açıklamada Trabzonspor'un itirazını reddetti.

Buna göre ligi 2. sırada tamamlayan Bordo-Mavililer'in yerine Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde ülkemizi Beşiktaş temsil edecek. Kartal, iki takım elerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray da Avrupa Ligi'ne katılacak. Aslan 3 ön eleme oynayacak. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne, Sivasspor da Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak.

Alanyaspor da Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.