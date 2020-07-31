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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    ’tan ’a red!

    ’nı kazanan ’a ’tan kötü haber. ’dan 1 yıl men cezası alan Bordo- Mavili kulüp, CAS’a başvurmuştu. CAS dün yaptığı açıklamada Trabzonspor’un itirazını reddetti. Buna göre ligi 2. sırada tamamlayan Bordo-Mavililer’in yerine ’nde ülkemizi temsil edecek.

    CAS’tan Trabzonspor’a red!

    'nı kazanan Trabzonspor'a CAS'tan kötü haber.

    'dan 1 yıl men cezası alan Bordo- Mavili kulüp, 'a başvurmuştu. CAS dün yaptığı açıklamada Trabzonspor'un itirazını reddetti.

    Buna göre ligi 2. sırada tamamlayan Bordo-Mavililer'in yerine 'nde ülkemizi temsil edecek. , iki takım elerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray da 'ne katılacak. Aslan 3 ön eleme oynayacak. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne, Sivasspor da Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak.

    Alanyaspor da Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.

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