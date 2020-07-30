Trabzonspor Ligi 2. tamamladı! Kupayı havaya kaldırdı

Trabzonspor gümbür gümbür. Son iki sezondur taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bordo-Mavililer bu sezon son anda şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor dün ise Türkiye Kupası'nı müzesine taşımayı başardı.

FIRTINA'NIN AYAK SESLERİ

Gerek başarılı yönetimi, gerek çıkardığı yıldız futbolcularla örnek bir kulüp haline gelen Bordo- Mavililer, ortaya koyduğu futbolla gelecek sezonlara damga vuracağının da sinyalini verdi.

GENÇ FUTBOLCULAR IŞILDIYOR

Sportif başarıyı yakalayan Bordo-Mavililer, Uğurcan, Abdülkadir Ömür gibi genç yıldızlarıyla da Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor. Fırtına gelecek sezonlar için sağlam adımlar atıyor.