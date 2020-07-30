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    • Spor
    • 30.07.2020 Gazete
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    Ligi 2. tamamladı! Kupayı havaya kaldırdı

    gümbür gümbür. Son iki sezondur taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bordo-Mavililer bu sezon son anda şampiyonluğu ’e kaptırdı. ’i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor dün ise ’nı müzesine taşımayı başardı.

    Trabzonspor Ligi 2. tamamladı! Kupayı havaya kaldırdı

    gümbür gümbür. Son iki sezondur taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bordo-Mavililer bu sezon son anda şampiyonluğu 'e kaptırdı. 'i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor dün ise 'nı müzesine taşımayı başardı.

    FIRTINA'NIN AYAK SESLERİ
    Gerek     başarılı yönetimi, gerek çıkardığı yıldız futbolcularla örnek bir kulüp haline gelen Bordo- Mavililer, ortaya koyduğu futbolla gelecek sezonlara damga vuracağının da sinyalini verdi.

    GENÇ FUTBOLCULAR IŞILDIYOR
    Sportif başarıyı yakalayan Bordo-Mavililer, Uğurcan, Abdülkadir Ömür gibi genç yıldızlarıyla da Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor. Fırtına gelecek sezonlar için sağlam adımlar atıyor.

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