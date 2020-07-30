Trabzonspor kupa hasretini bitirdi! 10'un adı şampiyon

Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Bordo- Mavililer 10 yıllık kupa hasretine son verdi. Trabzonspor böylece Türkiye Kupası'nı 9. kez kaldırmayı başardı.





SÖRLOTH'TAN HARİKA ASİST

21'de Sörloth'un şutu Marafona'dan döndü. Guilherme'nin şutu da üstten auta gitti. 25. dakikada ilk gol geldi. Sörloth'un süper ortasına Abdülkadir Ömür ayak koydu: 1-0.

BOŞ KALE YERİNE AUTA ATTI!

64. dakikada Bilal bomboş pozisyonda kafayı dışarı vurdu. 75'te Onur Bulut'un vuruşu az farkla auta gitti. 89'da Abdülkadir kaleciyi geçti, topu boş kale yerine dışarıyı attı.

UĞURCAN KURTARDI 2-0 OLDU!

90+9'da Uğurcan, Junior Fernandes'in şutunu çok iyi kurtardı. Devam eden atakta Sörloth golü attı ve Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.