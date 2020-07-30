Kasımpaşa Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden açıkladı.

Ayrıca yıldız oyuncuya emekleri için teşekkür edildi. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.

MUSTAFA YUMLU'YLA 2 SENELİK SÖZLEŞME

Yukatel Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor forması giymekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mustafa Yumlu, "Yeniden anlaşmak beni çok mutlu etti. İki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.