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    • Spor
    • 30.07.2020 Gazete
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    ’dan ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Portekizli oyuncu ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Ayrıca yıldız oyuncuya emekleri için teşekkür edildi. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.

    Ricardo Quaresma Kasımpaşa’dan ayrıldı

    Portekizli oyuncu ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden açıkladı.

    Ayrıca yıldız oyuncuya emekleri için teşekkür edildi. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.

    MUSTAFA YUMLU'YLA 2 SENELİK SÖZLEŞME
    Yukatel Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor forması giymekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mustafa Yumlu, "Yeniden anlaşmak beni çok mutlu etti. İki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.

    Haberler Spor Ricardo Quaresma Kasımpaşa’dan ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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