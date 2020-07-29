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    • Spor
    • 29.07.2020 Gazete
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    Başkanı içini döktü! "Ağlamaya devam edeceğim"

    Başkanı Çebi, “Sorunları her fırsatta söylemeye devam edeceğim. Yöneticilerin vereceği parayla kulüplerin rahatlaması gibi bir durum yok. ‘Çok ağlıyor diyorlar. Nasıl ağlamayayım, nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim” dedi

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi içini döktü!

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün katıldığı bir programda önemil açıklamalarda bulundu.

    Ekonomik zorluklara değinen Çebi, "Son seçimde beyaz yalanları söyleyenler değil, şeffaflık sözü verenler tercih edildi. Ben şeffaflık sözü verdim, sözümü tutup sorunları her fırsatta söylemeye devam edeceğim. Yöneticilerin vereceği parayla kulüplerin ekonomik açıdan rahatlaması gibi bir durum yok. 'Çok ağlıyor' diyorlar, nasıl ağlamayayım? Nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim. Eğer siz bir aileyseniz, hem acı günleriniz hem de güzel günleriniz olur. Görevi tamamladığımda bana hak verecekler" dedi.

    Sergen Yalçın'a güvendiğini belirten Çebi, "13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır" ifadesini kullandı.

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