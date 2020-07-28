Sezonu çok büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray son iki sezonda olduğu gibi kadroyu yine bil baştan yapacak. Camiaya, "Yapacağımız transferler için 'bir bildiği vardır' deyin" mesajı veren Fatih Terim son 2 yılda tam 26 transfer yaptı. Ancak bir çoğunda karavana attı.
4'Ü DIŞINDA HAYAL KIRIKLIĞI
2018-19'da şampiyon olan kadroyu dağıtan tecrübeli hocanın aldığı 26 oyuncudan sadece 4'ü sürekli 11'de oynadı. Onyekuru, Marcao, Luyindama ve Nagatomo sürekli katkı yaptı.
EKONOMİK KRİZE RAĞMEN...
Kalan oyuncular ya yedek kaldı, ya sakatlandı ya da yollar ayrıldı. Üstelik yaşanan büyük ekonomik krize rağmen Galatasaray yönetimi kasadan tam 40 milyon Euro çıkarmak zorunda kaldı.
YENİ BİR DEĞİŞİM KAPIDA!
Bu para kiralama ücreti, bonservis ve imza parası olarak ödendi. Maaşlar da dahil edildiğinde Sarı- Kırmızılılar adeta bir servet harcadı. Buna rağmen yine bir değişim için düğmeye basıldı.
TUDOR'UN ALDIKLARI 11'DE OYNADI
Fatih Terim'in aksine selefi olan Hırvat teknik adam Igor Tudor'un aldığı isimler ilk 11'in bankoları oldular. Belhanda, Maicon, Ndiaye, Fernando, Mariano, Feghouli ve Gomis 2 yıl üst üste kazanılan şampiyonlukta takımın temel taşları oldular.
İŞTE TERiM'iN TRANSFERLERi
Nagatomo 2.5 milyon Euro
Emre Akbaba 4 milyon Euro
Muğdat Çelik Bedelsiz
Mitroglou Bedelsiz
Semih Kaya Bedelsiz
Emre Taşdemir Bedelsiz
Ömer Bayram 400 bin Euro
Onyekuru** 1.5 milyon Euro
Luyindama 8 milyon Euro
Marcao 4 milyon Euro
Mbaye Diagne 13 milyon Euro
Jean Michael Seri 1.5 milyon Euro
Mario Lemina 1 milyon Euro
Florin Andone 700 bin Euro
Emre Mor 600 bin Euro
Ozornwafor 300 bin Euro
Ryan Babel 2 milyon Euro
Jimmy Durmaz Bedelsiz
Radamel Falcao Bedelsiz
Adem Büyük Bedelsiz
Şener Özbayraklı Bedelsiz
Steven Nzonzi Bedelsiz
Taylan Antalyalı Bedelsiz
Okan Kocuk Bedelsiz
Saracchi 300 bin Euro
Jesse Sekidika Bedelsiz