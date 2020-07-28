Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    2 yılda 26 yaptı çoğunda karavana attı! Bir bildiği vardır

    Camiaya, “Yapacağımız ler için ‘bir bildiği vardır’ deyin” mesajı veren 2018-19’da şampiyon olan kadroyu bozup 2 yılda tam 26 futbolcu aldı. Ama sadece Onyekuru, Nagatomo, Luyindama ve Marcao sürekli katkı yaptı. Gerisi ya yedek kaldı, ya sakatlandı ya ylloandı! İmza parası, bonservis ve kiralama ücreti için4 0 milyon Euro harcandı.

    Bir bildiği vardır!

    Sezonu çok büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray son iki sezonda olduğu gibi kadroyu yine bil baştan yapacak. Camiaya, "Yapacağımız transferler için 'bir bildiği vardır' deyin" mesajı veren Fatih Terim son 2 yılda tam 26 yaptı. Ancak bir çoğunda karavana attı.

    4'Ü DIŞINDA HAYAL KIRIKLIĞI
    2018-19'da şampiyon olan kadroyu dağıtan tecrübeli hocanın aldığı 26 oyuncudan sadece 4'ü sürekli 11'de oynadı. Onyekuru, Marcao, Luyindama ve Nagatomo sürekli katkı yaptı.

    EKONOMİK KRİZE RAĞMEN...
    Kalan oyuncular ya yedek kaldı, ya sakatlandı ya da yollar ayrıldı. Üstelik yaşanan büyük ekonomik krize rağmen Galatasaray yönetimi kasadan tam 40 milyon Euro çıkarmak zorunda kaldı.

    YENİ BİR DEĞİŞİM KAPIDA!
    Bu para kiralama ücreti, bonservis ve imza parası olarak ödendi. Maaşlar da dahil edildiğinde Sarı- Kırmızılılar adeta bir servet harcadı. Buna rağmen yine bir değişim için düğmeye basıldı.

    TUDOR'UN ALDIKLARI 11'DE OYNADI
    'in aksine selefi olan Hırvat teknik adam Igor Tudor'un aldığı isimler ilk 11'in bankoları oldular. Belhanda, Maicon, Ndiaye, Fernando, Mariano, Feghouli ve Gomis 2 yıl üst üste kazanılan şampiyonlukta takımın temel taşları oldular.

    İŞTE TERiM'iN TRANSFERLERi
    Nagatomo 2.5 milyon Euro

    Emre Akbaba 4 milyon Euro

    Muğdat Çelik Bedelsiz

    Mitroglou Bedelsiz

    Semih Kaya Bedelsiz

    Emre Taşdemir Bedelsiz

    Ömer Bayram 400 bin Euro

    Onyekuru** 1.5 milyon Euro

    Luyindama 8 milyon Euro

    Marcao 4 milyon Euro

    Mbaye Diagne 13 milyon Euro

    Jean Michael Seri 1.5 milyon Euro

    Mario Lemina 1 milyon Euro

    Florin Andone 700 bin Euro

    Emre Mor 600 bin Euro

    Ozornwafor 300 bin Euro

    Ryan Babel 2 milyon Euro

    Jimmy Durmaz Bedelsiz

    Radamel Falcao Bedelsiz

    Adem Büyük Bedelsiz

    Şener Özbayraklı Bedelsiz

    Steven Nzonzi Bedelsiz

    Taylan Antalyalı Bedelsiz

    Okan Kocuk Bedelsiz

    Saracchi 300 bin Euro

    Jesse Sekidika Bedelsiz

    Haberler Spor Fatih Terim 2 yılda 26 transfer yaptı çoğunda karavana attı! Bir bildiği vardır
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri