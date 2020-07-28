Sezonu çok büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray son iki sezonda olduğu gibi kadroyu yine bil baştan yapacak. Camiaya, "Yapacağımız transferler için 'bir bildiği vardır' deyin" mesajı veren Fatih Terim son 2 yılda tam 26 transfer yaptı. Ancak bir çoğunda karavana attı.

4'Ü DIŞINDA HAYAL KIRIKLIĞI

2018-19'da şampiyon olan kadroyu dağıtan tecrübeli hocanın aldığı 26 oyuncudan sadece 4'ü sürekli 11'de oynadı. Onyekuru, Marcao, Luyindama ve Nagatomo sürekli katkı yaptı.

EKONOMİK KRİZE RAĞMEN...

Kalan oyuncular ya yedek kaldı, ya sakatlandı ya da yollar ayrıldı. Üstelik yaşanan büyük ekonomik krize rağmen Galatasaray yönetimi kasadan tam 40 milyon Euro çıkarmak zorunda kaldı.

YENİ BİR DEĞİŞİM KAPIDA!

Bu para kiralama ücreti, bonservis ve imza parası olarak ödendi. Maaşlar da dahil edildiğinde Sarı- Kırmızılılar adeta bir servet harcadı. Buna rağmen yine bir değişim için düğmeye basıldı.

TUDOR'UN ALDIKLARI 11'DE OYNADI

Fatih Terim'in aksine selefi olan Hırvat teknik adam Igor Tudor'un aldığı isimler ilk 11'in bankoları oldular. Belhanda, Maicon, Ndiaye, Fernando, Mariano, Feghouli ve Gomis 2 yıl üst üste kazanılan şampiyonlukta takımın temel taşları oldular.

İŞTE TERiM'iN TRANSFERLERi

Nagatomo 2.5 milyon Euro

Emre Akbaba 4 milyon Euro

Muğdat Çelik Bedelsiz

Mitroglou Bedelsiz

Semih Kaya Bedelsiz

Emre Taşdemir Bedelsiz

Ömer Bayram 400 bin Euro

Onyekuru** 1.5 milyon Euro

Luyindama 8 milyon Euro

Marcao 4 milyon Euro

Mbaye Diagne 13 milyon Euro

Jean Michael Seri 1.5 milyon Euro

Mario Lemina 1 milyon Euro

Florin Andone 700 bin Euro

Emre Mor 600 bin Euro

Ozornwafor 300 bin Euro

Ryan Babel 2 milyon Euro

Jimmy Durmaz Bedelsiz

Radamel Falcao Bedelsiz

Adem Büyük Bedelsiz

Şener Özbayraklı Bedelsiz

Steven Nzonzi Bedelsiz

Taylan Antalyalı Bedelsiz

Okan Kocuk Bedelsiz

Saracchi 300 bin Euro

Jesse Sekidika Bedelsiz