Malatya&Kayseri düştü

Süper Lig'de Ankaragücü'nden sonra 1. Lig'e düşen son iki takım Kayserispor ile Yeni Malatyaspor oldu. Son haftaya 32 puanla 16. sırada giren Yeni Malatya sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda etti. Karşılaşmada Gaziantep'in tek golünü 63'te Papy Djilobodji kaydetti.
Son maçına 32 puanla 17. sırada çıkan Kayserispor ise Denizli'nin Ankaragücü'ne 1-0 yenilmesine rağmen Trabzon'a mağlup olunca küme düşmekten kurtulamadı.
3 SEZONLUK MACERA BİTTİ
3 sezon önce Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor dün TFF 1. Lig'e düştü. Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yeni Malatya, ikinci yarıda ortaya koyduğu kötü performansla Süper Lig'e veda etti.
DENİZLİSPOR LİGE TUTUNDU
Son haftaya düşme tehlikesi yaşayarak giren Denizlispor, sahasında bir alt ligde düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne son dakika golüyle 1-0 kaybetti. Ancak rakipleri Kayseri ve Malatya'nın yenilmesiyle ligde kaldı.
Son maçına 32 puanla 17. sırada çıkan Kayserispor ise Denizli'nin Ankaragücü'ne 1-0 yenilmesine rağmen Trabzon'a mağlup olunca küme düşmekten kurtulamadı.
3 SEZONLUK MACERA BİTTİ
3 sezon önce Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor dün TFF 1. Lig'e düştü. Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yeni Malatya, ikinci yarıda ortaya koyduğu kötü performansla Süper Lig'e veda etti.
DENİZLİSPOR LİGE TUTUNDU
Son haftaya düşme tehlikesi yaşayarak giren Denizlispor, sahasında bir alt ligde düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne son dakika golüyle 1-0 kaybetti. Ancak rakipleri Kayseri ve Malatya'nın yenilmesiyle ligde kaldı.