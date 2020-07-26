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    • Spor
    • 26.07.2020 Gazete
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    & düştü

    ’in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren evinde FK’ya 1-0 mağlup olarak 1. Lig’e düştü. Yeni spor ile birlikte spor ve Ankaragücü de TFF 1. Lig’e düşen takımlar oldu.

    Malatya&Kayseri düştü
    Süper Lig'de Ankaragücü'nden sonra 1. Lig'e düşen son iki takım spor ile oldu. Son haftaya 32 puanla 16. sırada giren Yeni sahasında FK'ya 1-0 mağlup oldu ve 'e veda etti. Karşılaşmada Gaziantep'in tek golünü 63'te Papy Djilobodji kaydetti.



    Son maçına 32 puanla 17. sırada çıkan ise 'nin Ankaragücü'ne 1-0 yenilmesine rağmen 'a mağlup olunca küme düşmekten kurtulamadı.

    3 SEZONLUK MACERA BİTTİ
    3 sezon önce Süper Lig'e yükselen spor dün 1. Lig'e düştü. Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yeni Malatya, ikinci yarıda ortaya koyduğu kötü performansla Süper Lig'e veda etti.

    DENİZLİSPOR LİGE TUTUNDU
    Son haftaya düşme tehlikesi yaşayarak giren Denizlispor, sahasında bir alt ligde düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne son dakika golüyle 1-0 kaybetti. Ancak rakipleri Kayseri ve Malatya'nın yenilmesiyle ligde kaldı.



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