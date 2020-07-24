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    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
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    Ve Lille’de

    Türk futbolunun Lille’de en önemli golcülerinden kariyerini artık Fransa'da sürdürecek... Bir süredir Lille ile görüşmelerde bulunan 35 yaşındaki futbolcunun transferi dün kesinleşti. yönetimi ile masaya oturan Burak Yılmaz 1 milyon Euro'luk alacağını bırakmayı kabul etti ve serbest kaldı.

    Ve Burak Yılmaz Lille’de

    Türk futbolunun Lille'de en önemli golcülerinden kariyerini artık Fransa'da sürdürecek... Bir süredir Lille ile görüşmelerde bulunan 35 yaşındaki futbolcunun transferi dün kesinleşti. yönetimi ile masaya oturan Burak Yılmaz 1 milyon Euro'luk alacağını bırakmayı kabul etti ve serbest kaldı.

    Lille ile 2 yıllığına anlaşmaya varan milli futbolcu önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek resmi sözleşme imzalayacak. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Lille kadrosunda yer alacak 3. Türk futbolcu olacak Burak Yılmaz daha önce kısa bir süre Çin Ligi'nde oynamıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli forvet, bu sezon 26 resmi maçta 14 gol atarken 7 de asist yaptı.

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