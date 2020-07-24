Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Trabzonspor milli oyuncu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için yarışıyor. İki dev kulübün de piyasa değeri 7 Milyon Euro olarak gösterilen Fortuna Düsseldorf'un 25 yaşındaki stoperi için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer Ayhan Çalışkan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu açıkladı.

AİLESİNDE BİRÇOK TRABZONSPORLU VAR

Milli takımda başarılı maçlar çıkartan Kaan Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi. Bu arada Kaan'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve Alman kulübünün de serbest kalır maddesini artırmak için çalışma yaptığı ifade edildi.