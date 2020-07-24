Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve arasında savaşı

    'in iki dev kulübü ve milli oyuncu 'ı kadrosuna katabilmek için yarışıyor. İki dev kulübün de piyasa değeri 7 Milyon Euro olarak gösterilen 'un 25 yaşındaki stoperi için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu açıkladı.

    G.Saray ve Trabzonspor arasında Kaan Ayhan savaşı

    'in iki dev kulübü ve milli oyuncu 'ı kadrosuna katabilmek için yarışıyor. İki dev kulübün de piyasa değeri 7 Milyon Euro olarak gösterilen 'un 25 yaşındaki stoperi için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu açıkladı.

    AİLESİNDE BİRÇOK TRABZONSPORLU VAR
    Milli takımda başarılı maçlar çıkartan Kaan Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi. Bu arada Kaan'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve Alman kulübünün de serbest kalır maddesini artırmak için çalışma yaptığı ifade edildi.

    Haberler Spor Galatasaray ve Trabzonspor arasında Kaan Ayhan savaşı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri