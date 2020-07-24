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    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
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    li yıldız yolcusu! 'i istiyor

    'e yükselen , teknik direktör 'in ısrarla istediği için 'ye 15 milyon Euro teklif etti. Bonuslarla rakam 18 milyon Euro'ya kadar yükseliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise 23-24 milyon Euro'luk bir istekte bulunduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Premier Lig hayali olan Vedat Muriç, West Brom'a gitmeye çok sıcak bakıyor.

    Fenerbahçeli yıldız Premier Lig yolcusu!

    Bu sezon gösterdiği performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkaatini çeken İngiltere yolcusu. Önceki gün 'e yükselen Albion'un ile temasa geçtiği ve 15 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Rakam bonuslarla 18 milyona çıkıyor.

    TRANSFERDE ÇOK ISRARCILAR
    Ancak ilk bilgilere göre Fenerbahçe teklifi az buldu. West Bromwich teknik direktörü Slaven Bilic'in Kosovalı yıldızı çok istediği, bu nedenle İngilizler'in ısrarcı da olduğu belirtiliyor.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Başkan Ali Koç'un Vedat Muriç'in satışından 23-24 milyon Euro'luk bir gelir beklediği öğrenildi. Bu nedenle İngiliz kulübüyle pazarlıklara devam ediliyor.

    WEST BROM'U ÇOK İSTİYOR
    Birçok kez hayalinin Premier Lig olduğunu açıkça söyleyen Kosovalı forvetin West Bromwich'e gitmeyi çok istediği ifade ediliyor.

    LAZİO'DAN DA TEKLİF BEKLENİYOR
    Fenerbahçe yönetimi Vedat'tan en yüksek geliri elde etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler bu nedenle daha önce menajerler aracılığıyla Kosovalı forvetin fiyatını soran Lazio'nun teklifini bekliyor.

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