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    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
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    'den yönetime: 5 yabancıyı hemen satın!

    yönetimden Falcao, Feghouli, , Babel ve Diagne’nni satılmasını istedi. den gelecek parayla ön libero, kanat, merekz orta saha ve forvet alınacak. Tecrübeli hocanın ve Mensah’ı tiesdiği öğrenildi.

    Fatih Terim'den yönetime: 5 yabancıyı hemen satın!

    Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor... Önceki gün Başkan , Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Stadı'nda bir araya gelen 'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.

    5 YILDIZI TAKIMDA İSTEMİYOR
    Fatih Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü Falcao, Feghouli, , Babel ve Diagne'nin hemen satılmasını yönetimden istediği gelen bilgiler arasında.

    KENAN VE MENSAH ALINSIN
    Tecrübeli hocanın yeni sezonda ve Mensah'ı takımda görmek istediği belirlendi. Fatih Terim'in isteği üzerine yöneticilerin 2 yıldız için düğmeye bastığı öne sürüldü.

    SERİ'YLE YOLA DEVAM EDELİM
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetimden Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

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