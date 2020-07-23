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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    'de sürprizi!

    ’in bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan ’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce’de kiralık olarak forma giyen ’ı transfer listesine aldı.

    Fenerbahçe'de Khouma Babacar sürprizi!

    'in bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan 'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Sarı-Lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen 'ı transfer listesine aldı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Daha önce ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında 'ın da gündemine gelmişti. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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