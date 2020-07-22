Vida cep yaktı. Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu olan Hırvat yıldızın alacakları için bir sözleşme daha yaptığı ortaya çıktı. Fikret Orman dönemi Avrupa kupalarına katılım için Vida'ya "Kâğıdı imzala, 625 bin Euro'luk alacağını 1 ay sonra ödeyeceğiz" sözü verildi.

625 BİN EURO OLDU 1250 BİN EURO

Orman'ın ayrıca "Eğer ödeyemezsek 1 ay için sana 625 bin Euro daha yani yüzde yüz faiz vereceğiz" dediği ardından parayı ödeyemeyince Vida'ya olan borcun 1250 bin Euro'ya çıktığı öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödendi. Yıllık da 3 milyon 700 bin Euro verildi. 4.5 yıllık maaşı ise 16 milyon 650 bin Euro'yu buldu

FATURA 20 MİLYON 415 BİN EURO

Vida için 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik bedeli de ödendi. Vida'nın maliyeti 19 milyon 750 bin Euro'yu buldu. 625 bin liralık faiz cezası da konulduğunda fatura, 20 milyon 415 bin Euro'ya çıktı.

93 RESMİ KARŞILAŞMADA OYNADI

Bugünkü kurla bunun karşılığı ise 160 milyon 250 bin lirayı buluyor. Beşiktaş formasını 93 maçta giyen 31 yaşındaki Vida, 9 gol atarken 1 de asist yaptı.