TFF 1. Lig’de play-off heyecanı

Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off etabının heyecanı bugün başlıyor. Yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de karşılaşacak.

Maçta Mete Kalkavan düdük çalacak.

İstanbul'da Vefa Stadı'nda ise Fatih Karagümrük-Akhisarspor mücadelesi yaşanacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek.

İki karşılaşma da 21.00'de başlayacak. Bu maçların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak.