Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    1. Lig’de play-off heyecanı

    Hatayspor ve BB Erzurumspor’un ardından ’e çıkacak 3. takımın belirleneceği 1. Lig play-off etabının heyecanı bugün başlıyor. Yarı final ilk maçlarında ile , ’nda saat 21.00’de karşılaşacak. Maçta düdük çalacak.

    TFF 1. Lig’de play-off heyecanı

    Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından 'e çıkacak 3. takımın belirleneceği 1. Lig play-off etabının heyecanı bugün başlıyor. Yarı final ilk maçlarında ile , 'nda saat 21.00'de karşılaşacak.

    Maçta düdük çalacak.

    İstanbul'da Vefa Stadı'nda ise Fatih Karagümrük-Akhisarspor mücadelesi yaşanacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek.

    İki karşılaşma da 21.00'de başlayacak. Bu maçların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak.

    Haberler Spor TFF 1. Lig’de play-off heyecanı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri