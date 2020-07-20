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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    pençesi! Fenerbahçe'yi 2 golle geçti

    Derbinin 25. dakikasında ’in Vida’ya yaptıgı müdahale sonrası Hakem Halil Umut Meler Vedat. 2. yarı Vida ve 'le 2 gol bulmayı başardı. Böylece derbiyi 2 farklı kazanarak 3.lük şansını sürdürdü.

    Kartal pençesi! Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2 golle geçti

    Sezonun son derbisinde gülen oldu. Ligde 3. hesapları yapan F.Bahçe'yi 2-0'lık skorla geçti. Böylece 'la olan üçüncülük mücadelesini son maça taşıdı.

    VEDAT VAR KARARIYLA ATILDI
    Maçın 8. dakikasında Deniz'in şutunu Ersan kurtardı. 18'de Caner'in ortasında Vida'nın kafayla gönderdiği top az farkla dışarı gitti. 25'te Vida'ya yaptığı hareket nedeniyle atıldı.

    LENS TOPA İYİ VURAMADI
    İkinci yarının 48. dakikasındaAltay'ın elinden kaçırdığı topa Lens iyi vuramadı. 'ın 56'da kullandığı serbest vuruşu kaleci Altay yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı.

    GOLLER İKİNCİ DEVREDE GELDİ
    Maçın 63. dakikasında Boyd'un çevirdiği topu tamamlayan Vida Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 71'de Caner'in köşe atışında kafa vuruşuyla maçın skorunu ilan etti: 2-0.

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