Kartal pençesi! Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2 golle geçti

Sezonun son derbisinde gülen Beşiktaş oldu. Ligde 3. hesapları yapan Kartal F.Bahçe'yi 2-0'lık skorla geçti. Böylece Sivasspor'la olan üçüncülük mücadelesini son maça taşıdı.



VEDAT VAR KARARIYLA ATILDI

Maçın 8. dakikasında Deniz'in şutunu Ersan kurtardı. 18'de Caner'in ortasında Vida'nın kafayla gönderdiği top az farkla dışarı gitti. 25'te Vedat Muriç Vida'ya yaptığı hareket nedeniyle atıldı.





LENS TOPA İYİ VURAMADI

İkinci yarının 48. dakikasındaAltay'ın elinden kaçırdığı topa Lens iyi vuramadı. Burak Yılmaz'ın 56'da kullandığı serbest vuruşu kaleci Altay yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı.





GOLLER İKİNCİ DEVREDE GELDİ

Maçın 63. dakikasında Boyd'un çevirdiği topu tamamlayan Vida Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 71'de Caner'in köşe atışında Gökhan Gönül kafa vuruşuyla maçın skorunu ilan etti: 2-0.