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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    seneye 'da yok! " Fenerbahçe'yi bitirdi"

    Sezonun son derbisinde ’a 2-0 yenilen , ’un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler’in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.

    Ali Koç Fenerbahçe'yi bitirdi!

    Sezonun son derbisinde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, Alanyaspor'un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi.

    Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.

    YALAN OLDU
    Bu     sezon ise geçen sezondan daha aşağıda bir sırada yer aldı. Büyük umutlarla kulüp başkanlığına gelen Ali Koç, 2. sezonda da hayal kırıklığı yaşattı. Fenerliler, sanal alemde "Avrupa da yalan da oldu" yorumunu yaptılar.

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