Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü, küme düştü. Eryaman Stadı'ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

İLK DEVREDE 12 PUAN

Ekonomik problemler nedeniyle sezon başında transfer yasağını kaldıramayan MKE Ankaragücü, kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiği ilk devre sadece 12 puan toplayabilmişti Ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldıran ve 14 futbolcuyla sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, küme düşmekten kurtulamadı.

Başkent temsilcisinde bu sezon teknik direktör olarak Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay ve İbrahim Üzülmez görev yapmıştı.