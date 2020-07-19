Süper Lig'in 33. haftası nefes kesecek. Belki de şampiyonun belli olacağı haftada derbi heyecanı da yaşanıyor. Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor, Ankaragücü - Antalyaspor, Sivasspor - Gençlerbirliği ve Alanyaspor - Denizlispor karşılaşmaları ise alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Bu dört maçın canlı anlatımları ve son dakika gelişmeleri haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde 15. sırada bulunan konuk ekip ve 16. sırada bulunan ev sahibinin 32'şer puanı bulunuyor. Kaybedenin belki de küme düşeceği karşılaşma nefesleri kesecek.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Chebake, Gökhan, Fofana, Hafes, Walter, Umut