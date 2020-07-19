Süper Lig'in 33. haftası nefes kesecek. Belki de şampiyonun belli olacağı haftada derbi heyecanı da yaşanıyor. Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor, Ankaragücü - Antalyaspor, Sivasspor - Gençlerbirliği ve Alanyaspor - Denizlispor karşılaşmaları ise alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Bu dört maçın canlı anlatımları ve son dakika gelişmeleri haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde 15. sırada bulunan konuk ekip ve 16. sırada bulunan ev sahibinin 32'şer puanı bulunuyor. Kaybedenin belki de küme düşeceği karşılaşma nefesleri kesecek.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Chebake, Gökhan, Fofana, Hafes, Walter, Umut
SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
Süper Lig'de 57 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında kazanarak son haftaya girilirken puan tablosundaki yerini korumak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın 1 puan önünde yer alıyor. Konuk Gençlerbirliği ise 36 puanla 12. sırada...
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelona, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil İbrahim, Zargo, Soner, Candeias, Berat, Flavio, Sessegnon, Polomat, Stancu
ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR
Süper Lig'de son sırada bulunan Ankaragücü'nün bu maçta kazanmaktan başka şansı yok. Sarı-lacivertlilerin, karşılaşma öncesinde 29 puan puanı bulunurken üst sıralardaki rakipleri birbirleriyle oynuyor. Antalyaspor ise maç öncesinde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scariona, Michalak, Rivas, Kitsiou
Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Kudriashov, Veysel, Eren, Ufuk, Yekta, Doğukan, Amilton, Bünyamin, Jahovic
ALANYASPOR - DENİZLİSPOR
Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspor, kazanarak son hafta öncesi Fenerbahçe'nin önünde yerini sağlama almak istiyor. Denizlispor ise zorlu karşılaşma öncesinde 35 puana sahip ve 13. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Juanfran, Siopis, Musa, Emircan, Efecan, Bakasetas, Cisse
Denizlispor: Hüseyin, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Sacko, Rodallega