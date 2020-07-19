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    • 20.07.2020 00:28
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    'tan 'ye olay gönderme! 'Geçmiş olsun' belgeseli...

    'in 33.haftasında ezeli rakibi 'yi 2-0'lık skorla yenen , Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Paylaşımda, ''Geçmiş olsun Fenerbahçe. Siz de arkadaşlarınıza 'Geçmiş Olsun' demek için...'' ifadelerine yer verildi.

    Süper Lig'in 2019-20 sezonundaki son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Nefes kesen karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın golleri Vida ve Gökhan Gönül'den geldi.

    Beşiktaş, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

    Paylaşımda, ''Geçmiş olsun Fenerbahçe. Siz de arkadaşlarınıza 'Geçmiş Olsun' demek için...'' ifadelerine yer verildi.
    Haberler Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! 'Geçmiş olsun' belgeseli...
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