Süper Lig'in 2019-20 sezonundaki son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Nefes kesen karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın golleri Vida ve Gökhan Gönül'den geldi.
Beşiktaş, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Paylaşımda, ''Geçmiş olsun Fenerbahçe. Siz de arkadaşlarınıza 'Geçmiş Olsun' demek için...'' ifadelerine yer verildi.
Geçmiş olsun @Fenerbahce— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020
Siz de arkadaşlarınıza "Geçmiş Olsun" demek için
👉 https://t.co/TNC6ISj7NS#BırakmamSeni pic.twitter.com/JUF5AyzvUF