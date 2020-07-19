Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de