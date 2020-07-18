Son dakika haberine göre, Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Katıldığı basın toplantısında konuşan İnan, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.

TERİM TEKNİK EKİBE ALDIRDI

Bu açıklama sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil edeceğini açıkladı. Terim, "Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Hiç problemi olmadı. Galatasaray'a layık bir kaptan şeklinde futbol adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacak." ifadelerini kullandı.