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    • Spor
    • 18.07.2020 Gazete
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    'ta 3.2 milyon euro'luk Vida krizi

    Ekonomik sorunlarla boğuşan , 3.2 milyon Euro alan Vidaı’ y elden çıkararak hem maaş yükünden kurtulmak hem de e kaynak oluşturmak istiyor. Ancak Hırvat yıldız buna yanaşmıyor.

    Beşiktaş'ta 3.2 milyon euro'luk Vida krizi

    Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi. Siyah- Beyazlılar, 31 yaşındaki Hırvat stoperi elden çıkartarak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Vida, Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro maaş alıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan onu elden çıkartarak rahatlamanın peşinde.

    SERGEN DE SICAK BAKMIYOR
    Vida'dan gelecek parayla e de kaynak oluşturmanın peşinde. Siyah- Beyazlılar'ın Sergen Yalçın da Vida'nın takımda kalmasını istemiyor.

    İTALYANLAR ONU TAKİP EDİYOR
    Beşiktaş taraftarı da Vida'nın son dönemdeki performansından hiç memnun değil. Vida'yı İtalyan ve Rus takımları takip ediyor.

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