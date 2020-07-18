Beşiktaş'ta 3.2 milyon euro'luk Vida krizi

Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi. Siyah- Beyazlılar, 31 yaşındaki Hırvat stoperi elden çıkartarak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Vida, Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro maaş alıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan Kartal onu elden çıkartarak rahatlamanın peşinde.

SERGEN DE SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş Vida'dan gelecek parayla transfere de kaynak oluşturmanın peşinde. Siyah- Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Vida'nın takımda kalmasını istemiyor.

İTALYANLAR ONU TAKİP EDİYOR

Beşiktaş taraftarı da Vida'nın son dönemdeki performansından hiç memnun değil. Vida'yı İtalyan ve Rus takımları takip ediyor.