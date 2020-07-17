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    • Spor
    • 17.07.2020 Gazete
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    'den eski 'lı ’a veto

    'da ’ın takıma geri dönmesine ’den olumsuz cevap geldiği öğrenildi. İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray’a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Fatih Terim'den Emre Çolak’a veto

    'da 'ın takıma geri dönmesine 'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi. İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    YÖNETİME OLUMSUZ YANIT
    Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim'i ikna edemediği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

    Haberler Spor Fatih Terim'den eski Galatasaray'lı Emre Çolak’a veto
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