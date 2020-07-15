Ligin altı alev alev

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken 7 ekip ligde kalma savaşı veriyor.

Son sırada yer alan 29 puanlı Ankaragücü'nün bile ligde kalma şansı bulunuyor.

Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının sonucu da büyük önem taşıyor. Kazanan ekip ligde kalma yolunda avantaj sağlayacak. Bu takımlar arasında en zorlu fikstür Kayserispor'un. Sarı-Kırmızılılar önce Başakşehir sonra da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Son 2 haftada alınacak sonuçlardan sonra son 3 takım Süper Lig'e veda etmiş olacak.