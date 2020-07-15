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    • Spor
    • 15.07.2020 Gazete
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    Ligin altı alev alev

    ’de son 2 haftaya girilirken 7 ekip ligde kalma savaşı veriyor. Son sırada yer alan 29 puanlı Ankaragücü’nün bile ligde kalma şansı bulunuyor. Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının sonucu da büyük önem taşıyor.

    Ligin altı alev alev

    'de son 2 haftaya girilirken 7 ekip ligde kalma savaşı veriyor.

    Son sırada yer alan 29 puanlı Ankaragücü'nün bile ligde kalma şansı bulunuyor.

    Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının sonucu da büyük önem taşıyor. Kazanan ekip ligde kalma yolunda avantaj sağlayacak. Bu takımlar arasında en zorlu fikstür 'un. Sarı-Kırmızılılar önce sonra da ile karşılaşacak.

    Son 2 haftada alınacak sonuçlardan sonra son 3 takım Süper Lig'e veda etmiş olacak.

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