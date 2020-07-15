Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti.

Yeşil-Mavililer'in teknik direktörü Ünal Karaman'ın 2-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Çaykur Rize kulübü istifayı kabul ederken Ünal Karaman'a emekleri için teşekkür etti.

MURAT GÜDER'İN YENİ ADRESİ INTERMİAMİ

Uzun yıllar Türk hentbol milli takımının oyunculuğunu yapan Beşiktaş ve Göztepe gibi takımlarda oynayan Murat Güder bu yılın başında ABD'de yer alan InterMiami takımına transfer oldu. Güder bir maçta 30 sayı atarak ligin yükselen yıldız oyuncuları arasına girdi.

2 VE 3.LİG'DE PLAY-OFF PROGRAMI AÇIKLANDI

TFF, 2. ve 3 Lig'de play-off programını açıkladı. Buna göre 2. Lig'de play-off çeyrek final maçları 20 Temmuz Pazartesi oynanacak. Program şöyle: Manisa FK-İnegöl, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe, Ankara Demir- Sakarya, Kastamonuspor-Tuzlaspor. 3. Lig'de ise çeyrek final maçları 21 Temmuz Salı oynanacak.