Galatasaray’ın kaptanı 17’lik Emin Bayram

Cimbom'da dün Emin Bayram sürprizi yaşandı.

Teknik direktör Fatih Terim, Ryan Donk'un son dakika sakatlığı sonrasında 17 yaşındaki stoperi ilk 11'de sahaya sürdü.

Tecrübeli hoca, "Takımın en eskisi. 9 senedir burada" dediği Emin'e kaptanlık bandını da verdi. Kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giyen genç futbolcu genel olarak iyi bir performans sergiledi. Ancak 62. dakikada kaybettiği top sonrası yaptı penaltıyla maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu. Emin'e taraftarlar büyük destek verdi.

"UZUN YILLAR KALIP TELAFİ EDECEĞİM"

Emin Bayram ilk Süper Lig maçı sonrası konuştu. Genç stoper, "Yaptırdığım penaltıyı telafi etmek için uzun yıllar burada kalacağım" dedi.