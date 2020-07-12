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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    Gustavo&Jailson istemedi! Stoperde var...

    'de Jailson ile Gustavo mevkileri olmadığı gerekçesiyle maçında stoper oynamak istemediler. Falette’in yanında bugün görev yapacak.

    Gustavo&Jailson istemedi! Stoperde Ozan var...
    Bugün evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı. Serdar Aziz'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç öncesinde Falette'in yanında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı sorusu gündeme geldi. Daha önce defalarca bu mevkide görev yapan Jailson ve Gustavo stoperde forma giymek istemedi. Bunun üzerine Gençlerbirliği maçında sonradan stopere geçen Ozan Tufan'ın yine bu bölgede oynamasına karar verildi. Gustavo ve Jailson stoperde oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla eleştirilmişlerdi.

    STOPERDE 1 MAÇ TECRÜBESİ VAR
    G.Birliği maçında Jailson stoperde çok hata yapınca 15. dakikada bu bölgeye geçmişti.
    Haberler Spor Gustavo&Jailson istemedi! Stoperde Ozan Tufan var...
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