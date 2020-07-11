Fener’e Rus kule! Kanarya 1.96 boyundaki golcünün peşinde

34 GOLE KATKIDA BULUNDU

Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZİ

Artem Dzyuba, Rus Milli Takımı'nda 42 kez forma giydi ve 24 gole imza attı. Tecrübeli golcü Rus Milli Takımı'nın kaptanı. 31 yaşındaki Dzyuba, 2011 yılından beri düzenli olarak milli takımda forma giyiyor.